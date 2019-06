AMS & Trendwerk feiern 20 Jahre Kooperation

Das Arbeitsmarktservice AMS Burgenland arbeitet mit dem Trendwerk zusammen, einer gemeinnützigen GmbH zur Förderung und Integration am Arbeitsmarkt.

Seit 20 Jahren bekommt Trendwerk Personen vom AMS zugewiesen. Sie sind oft schon jahrelang beschäftigungslos oder haben aufgrund ihres höheren Alters Probleme bei der Arbeitssuche. Trendwerk versucht durch intensive Betreuung, diesen Klienten einen Arbeitsplatz zu verschaffen, sagt Projektleiterin Eva Schwarzmayer.

Intensivberatung führt zum Erfolg

Die Menschen würden fast täglich zwei Wochen lang kommen und man arbeite dann jeden Tag mit ihnen. Das seien schon sehr intensive Gespräche,die man führe, um herauszufinden wo die Probleme und Grenzen liegen würden, so Schwarzmayer. Diese Personen werden dort beraten und begleitet. Trendwerk suche Unternehmen und biete ihnen eine Vorselektion und Service an, sagte AMS-Geschäftsführerin Helene Sengstbratl. So helfe das Unternehmen den Arbeitslosen eine offene Tür zu finden, um noch eine Chance zu bekommen, so Sengstbratl.

ORF

Doch nicht nur die Arbeitssuchenden, sondern auch die Arbeitgeber profitieren von der Arbeit von Trendwerk, sagt Lagerhaus Südburgenland-Geschäftsführer Johann Bugnits. Er hat in den vergangenen drei Jahren insgesamt elf Mitarbeiter von Trendwerk vermittelt bekommen. Alle haben seither eine feste Anstellung.

Bisher mehr als 6.000 Menschen betreut

Es sei interessant, dass man fast bei jedem Mal etwas Passendes dabei habe. Es werde dann eine Probezeit vereinbart, die von Trendwerk in Zusammenarbeit mit dem AMS gefördert werde. So gesehen passe das sehr gut, so Bugnits. Seit 1999 hat Trendwerk mehr als 6.000 Personen betreut, knapp die Hälfte konnte langfristig in den Arbeitsmarkt integriert werden.