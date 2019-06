Pkw in Purbach vollständig ausgebrannt

In der Nacht auf Freitag ist in Purbach aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand geraten. Trotz der Bemühungen der Feuerwehr brannte das Fahrzeug vollständig aus.

Das Fahrzeug war nicht mehr zu retten. Die Freiwillige Feuerwehr Purbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) war sofort mit 25 Mann zur Stelle, um den Brand zu bekämpfen. Während der Löscharbeiten begann das brennende Fahrzeug zu rollen und beschädigte dann in weiterer Folge sowohl die Eingangstür als auch ein Fenster eines Hauses. Trotz dem sofortigen Löscheinsatz brannte der Pkw vollkommen aus.

zurück von weiter

Brandursache derzeit vollkommen unklar

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Besitzerin hatte das Fahrzeug laut Polizei am Nachmittag ordnungsgemäß abgestellt und versperrt. Warum das Auto dann in den Nachtstunden zu brennen begonnen hat, ist derzeit noch vollkommen unklar. Ein Bezirksbrandermittler soll nun die Ursache klären. Die Summe des Gesamtschadens ist zurzeit noch nicht bekannt.

Links: