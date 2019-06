Pralinendieb zu 15 Monaten unbedingt verurteilt

Der Diebstahl von 18 Schachteln Pralinen aus einem Supermarkt hat einen 29-Jährigen im Burgenland vor Gericht gebracht. Der Mann wurde am Donnerstag im Landesgericht Eisenstadt rechtskräftig zu 15 Monaten unbedingter Haft verurteilt.

Die ungewöhnlich hohe Strafe hatte damit zu tun, dass der Mann aufgrund seiner Vorgeschichte unter die für Rückfalltäter geltenden, schärferen Strafbestimmungen fiel. Der Angeklagte war in der Slowakei und in Österreich schon fünfmal einschlägig vor Gericht gestanden. Er gab den am 15. Mai in einer Billa-Filiale im Bezirk Neusiedl am See verübten Pralinendiebstahl zu und meinte, es tue ihm leid.

Mit den Pralinen hätte er sich Drogen finanziert, meinte der Angeklagte. Er sei seit 2008 süchtig. Die gestohlene Ware hat laut dem Anwalt des 29-Jährigen einen Wert von rund 170 Euro gehabt.