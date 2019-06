Ermittlungen nach Nazi-Schmierereien

Bisher unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in Pinkafeld die Wände von zwei Kapellen und eine Ortstafel mit Nazi-Symbolen beschmiert. Die Ermittlungen laufen.

Am Dienstagnachmittag wurden die Schmiereien in zwei Kapellen entlang der Kreuzwegstationen am Kalvarienberg in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) entdeckt und sofort zur Anzeige gebracht. Bisher unbekannte Täter hatten in den Kapellen Hakenkreuze und andere einschlägige Symbole mit grüner Lackfarbe an die Wände und über die Kreuzwegmosaike gesprüht.

Landespolizeidirektion Burgenland

Auch Ortstafel wurde beschmiert

Es war der zweite Fall von solchen Schmierereien in Pinkafeld in dieser Woche. Erst am Montag wurde die Ortstafel mit einem Hakenkreuz beschmiert - mit der gleichen grünen Lackfarbe wie sie auch bei den Kapellen verwendet wurde. Man könne nicht ausschließen, dass es sich um den- oder dieselben Täter handle, so ein Polizeisprecher gegenüber dem ORF-Burgenland. Neben der Polizei ermittelt jetzt auch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Die römisch-katholische Pfarre Pinkafeld bat auf einer sozialen Internetplattform um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls.