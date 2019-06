ÖVP lenkt bei Rauchverbot ein

Nach langem Hin und Her dürfte das Rauchverbot in der Gastronomie doch kommen. Nach dem Aus für die türkis-blaue Regierung lenkt die ÖVP beim Nicht-Raucherschutz jetzt ein. Die Reaktionen der burgenländischen Abgeordneten sind unterschiedlich.

Die ÖVP-FPÖ-Regierung hatte im März 2018 – gegen die Stimmen der Opposition – das eigentlich für Mai darauf vorgesehene komplette Rauchverbot gekippt. Nach dem Ende der Koalition hatte die SPÖ umgehend eine Gesetzesinitiative auf Wiedereinführung angekündigt. Der SPÖ-Antrag solle daher bereits am 26. Juni im Gesundheitsausschuss behandelt werden und könne in der Folge schon im Juli im Parlament beschlossen werden, sagte am Donnerstag SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

Schwarz: „War Koalitionsvereinbarung“

Sollte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) das entsprechende Gesetz aufheben, „dann kommt das Rauchverbot“, stellte ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Donnerstag klar. Das sagt auch die Gesundheitssprecherin der ÖVP Nationalratsabgeordnete Gaby Schwarz aus Eisenstadt: „Es gibt für mich zwei Szenarien. Das eine Szenario ist das, wenn der Verfassungsgerichtshof entscheidet, dann nehmen wir diese Entscheidung zur Kenntnis. Wenn der VfGH nicht entscheidet, dann können wir uns dem Antrag anschließen.“ Das Rauchverbot sei gekippt worden, weil es eine Koalitionsvereinbarung gewesen sei. „Das ist, was dahinter steckt - nicht mehr und nicht weniger“, so Schwarz.

FPÖ befürchtet Wirtshaussterben

Die Reaktion der FPÖ im Burgenland fällt heftig aus - da ist von der ÖVP als „Sprengmeister“ die Rede, die für ein Wirtesterben verantwortlich sei. Nationalratsabgeordnete Petra Wagner aus Rudersdorf: „Ich finde es nur schade, weil die Wirte ja wirklich viel eigenes Geld in Lüftungsanlagen und auch in die baulichen Trennungen von Raucher- und Nichtraucherbereiche investiert haben und ich kann nur dazu sagen: Wir werden diese Unternehmen nicht im Stich lassen.“ Entscheidet der VfGH gegen das derzeitige Rauchverbot, müsse man sich das anschauen, so Wagner.

Burgenlands FPÖ-Parteichef Johann Tschürtz warnt vor der Rücknahme von gemeinsam gefassten Beschlüssen auf Bundesebene. Die FPÖ könne sich in der Sache auch eine Volksabstimmung vorstellen, so Tschürtz.

SPÖ begrüßt „späte Einsicht“

SPÖ-Nationalratsabgeordneter Erwin Preiner aus Winden sagt, er begrüße die späte Einsicht der ÖVP. „Wenn ein komplettes Rauchverbot in der Gastronomie kommt, muss es jedenfalls eine entsprechende zeitliche Übergangslösung geben. Es muss auch mit der Gastronomie abgesprochen werden“, so Preiner.

Link: