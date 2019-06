Aufregung über Amtsleiterin-Abberufung

In Oberwart ist im Mai die Amtsleiterin abberufen worden. Das sorgte für Aufsehen, auch weil die Fraktionen im Gemeinderat erst kurzfristig über das Vorhaben informiert wurden.

Wer auf der Oberwarter Homepage auf Amtsleitung klickt, wird einen interimistischen Amtsleiter finden. Die bisherige Amtsleiterin wurde in einer - nicht öffentlichen - Gemeinderatssitzung abberufen. Die Verwaltung könne nur im Klima gegenseitigen Respekts und Vertrauens reibungslos arbeiten, sagte Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP): „Und das war halt nicht so, wie ich das gern gehabt hätte.“

Als Bürgermeister trage man auch Verantwortung dafür, dass die Amtsgeschäfte der Stadtgemeinde Oberwart reibungslos liefen und die Arbeiten im Rathaus und in allen Außenstellen müssten da auch reibungslos funktionieren und das sei nicht so gewesen, wie man das gerne gehabt hätte und darum sei diese Entscheidung gefallen, so Rosner. Die betroffene Amtsleiterin ist weiter in der Gemeinde angestellt, aber derzeit im Krankenstand.

SPÖ und Grüne kritisieren Vorgangsweise

Die SPÖ-Gemeinderäte und die Mandatarin der Grünen bemängelten die Vorgangsweise. Man sei erst fünf Minuten vor der Gemeinderatssitzung informiert worden. Dabei gehe es um Menschen und um Dinge, die nicht gleich für die Öffentlichkeit gedacht seien, sagte Rosner dazu.

Er wolle ja nicht schon vor der Gemeinderatssitzung einen Wirbel haben und darum habe es ja auch Gespräche mit der Leiterin gegeben, wo man sich auch abgesprochen habe, dass vielleicht auch von ihr der Schritt gemacht werde und darum habe man vorher keine Informationen rausgegeben. Auf der Tagesordnung sei der Punkt Amtsleitung gestanden, so Rosner. Viel ist über den Hergang und den Inhalt der Sitzung nicht zu erfahren - nur so viel: Die Abstimmung zur Abberufung war auch geheim.

Amtsleiterin: Vorgangsweise nicht akzeptabel

In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem ORF Burgenland bezeichnete die ehemalige Amtsleiterin am Donnerstag die Vorgangsweise ihres Dienstgebers als nicht akzeptabel. Eine Stellungnahme zum laufenden Verfahren wollte sie nicht abgeben. Der Posten der Amtsleitung wird nun in Absprache mit der Gemeindeabteilung im Land Burgenland ausgeschrieben.

Link: