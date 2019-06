Scheiblhofer ist Weingut des Jahres

Das Weingut Scheiblhofer in Andau ist das Weingut des Jahres: Die Auszeichnung wurde am Mittwochabend bei der Landesweinprämierung „Best of Burgenland“ im Schloss Esterhazy in Eisenstadt verliehen.

Das Weingut Scheiblhofer, das heuer bei zwölf eingereichten Weinen zwölfmal Gold holte, erhielt die Auszeichnung bereits zum zweiten Mal. Außerdem wurden bei der Landesweinprämierung Landessieger in 17 Kategorien gekürt.

ORF

Auszeichnung als Verkaufsargument

Eine Auszeichnung bei der Landesweinprämierung trage zum Image der Weine und zur Orientierung der Konsumenten bei, betonte Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich. Man merke es daran, dass mehr Winzer mehr Proben eingereicht hätten. Auch im Handel orientiere man sich an den Siegerweinen. Insgesamt hatten 287 Weinbaubetriebe ihre Weine eingereicht - so viele wie noch nie.

ORF

Trend zum Weißwein

Ein Trend in der Weinwelt: Weißweine wie Sauvignon Blanc, Chardonnay und Grüner Veltliner werden immer beliebter. Der Apetloner Winzer Johannes Münzenrieder zum Beispiel verdoppelte seinen Weißwein in den vergangenen vier Jahren, gleiches gilt auch für das Weingut Scheiblhofer. Ein Grund für die Beliebtheit des leichten Weißen ist auch das immer heißere Klima.

Die Landessieger: