Nova Rock bleibt bis 2026 in Nickelsdorf

Das große Freiluft-Festival Nova Rock wird auf jeden Fall bis 2026 auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf über die Bühne gehen - mit der Option auf Verlängerung. Darauf einigten sich Land und Veranstalter Ewald Tatar.

Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil (SPÖ) betonte bei dem Pressetermin am Mittwochvormittag, dass es ihm immer wichtig gewesen sei, das Nova-Rock-Festival - das heuer das 15-Jahr-Jubiläum feiert - nachhaltig im Burgenland zu halten. Das sei nun gelungen. Die Jahre bis 2026 seien einmal ein Zeitraum, wo sich der Veranstalter noch überlegen müsse, welche Infrastrukturmaßnahmen vor Ort noch notwendigen seien und das Land andererseits Unterstützungsleistungen definieren und zusagen könne, so Doskozil. Es gebe durchaus auch Optionen, das dann vielleicht auch länger zu gestalten.

ORF

Tatar: Stein vom Herzen gefallen

Mit der Einigung falle ihm ein Stein vom Herzen, sagte der Festivalveranstalter Tatar. Ihm sei die erste Minute im Gespräch wichtig gewesen, in der er sofort gemerkt habe, dass die Wertschätzung für das Festival zu 100 Prozent da gewesen sei. Deswegen sei für ihn sofort klar gewesen, dass er eine Lösung finden und im Burgenland bleiben wolle, so Tatar.

Die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See ist die zuständige oberste Veranstaltungsbehörde. Sie passte das Verkehrs- und Sicherheitskonzept in diesem Jahr neuerlich an und erweiterte es: 250 Polizisten, 550 Security-Mitarbeiter und 120 Sanitäter sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Bereits seit einer Woche laufen auf der 140 Hektar großen Festivalfläche bei Nickelsdorf im Bezirk Neusiedl am See die Aufbauarbeiten. An den vier Festivaltagen vom 13. bis zum 16. Juni werden wieder mehr als 200.000 Besucher erwartet.