„Lago 26“: Spitzauer testet „fliegendes“ Boot

Der Segler Hans Spitzauer sorgt mit einem von ihm entworfenen Segelboot für Aufsehen: Die „Lago 26“ zählt zu den schnellsten Regattasegelbooten der letzten Jahre - und soll jetzt sogar auch „fliegen“ lernen.

Spitzauer, einer der erfolgreichsten österreichischen Segler, hat dem Boot sogenannte „Foils“ verpasst. Mit diesen „Foils“ hebt sich die „Lago 26“ und schwebt quasi über dem Wasser. Die dazugehörigen Tests führt Spitzauer gemeinsam mit Spitzensegler Thomas Zajac auf dem Plattensee durch.

Das sogenannte „Foilen“ ist tatsächlich ein wenig wie Fliegen - und der Traum eines jeden Seglers und Surfers. Dank einer Tragfläche hebt sich das Boot vom Wasser. Dadurch überholt man die eigene Bugwelle, kommt ins Gleiten und entwickelt eine enorme Geschwindigkeit. "Es wie ein Flugzeugflügel. Ein Flugzeugflügel funktioniert mit Luft, das „Foil“ bzw. „Schwert" bekommt im Wasser Auftrieb und hebt das Boot in die Höhe“, so Spitzauer.

Bootsbau in Ungarn

Spitzauer baut die „Lago 26“ in Ungarn, er hat eine Werft südlich von Budapest. „Ich hätte nichts dagegen, wenn wir das in Österreich machen könnten. Es gibt aber in Österreich nicht so eine große Schiffsbau-Tradition und es ist daher schwierig, Fachkräfte zu finden“, so Spitzauer.

10 Mitarbeiter bauen die beiden Lago-Versionen: Ein Schwertboot für den seichten Neusiedler See und ein Kielboot für tiefere Gewässer. Jetzt soll die „Lago 26“ auch Fliegen lernen. „Der größte Unterschied ist, dass die Boote doppelte oder fast dreifache Windgeschwindigkeit fahren und einfach viel, viel schneller sind als normale Boote und dann einfach ganz andere Kräfte austreten“, erklärt Spitzauer.

Probleme bei Testfahrt: „Richtige Detonation“

Bei den Testfahrten müssen Spitzauer und Zajac bis an ihre Grenzen gehen. Bei einer Testfahrt hält das Material dem Druck der Geschwindigkeit von 25 Knoten nicht stand. „Zum Schluss hat es leider einen riesigen Knaller gegeben, eine richtige Detonation. Zwei Crewmitglieder sind ins Wasser reingefallen und haben sich ein bisschen wehgetan, aber nicht so schlimm“, so Zajac.

Für Spitzauer aber kein Grund den Kopf hängen zu lassen, so etwas gehört zu einer Testphase dazu: „Wir werden einen neuen Mast bauen und ein paar Sachen ändern, damit das nicht mehr passieren kann. Dann geht es weiter“, so ein zuversichtlicher Hans Spitzauer. Insgesamt 23 Exemplare seiner „Lago 26“ hat er bereits gebaut, an der fliegenden Version muss er allerdings noch ein wenig feilen.