Polizei warnt vor Trickdieben

Nach drei Trickdiebstählen im Burgenland in der vergangenen Woche ruft die Polizei zur Vorsicht auf. Wenn man von Fremden angesprochen werde, die etwa nach dem Weg fragen oder um Spenden bitten, sei Achtsamkeit geboten.

Dreimal waren Diebe mit ihren Tricks am vergangenen Freitag erfolgreich. Einem 65-jährigen Mann aus dem Bezirk Güssing wurde in Stegersbach seine Pension gestohlen, die er zuvor bei einer Bank abgehoben hatte. Eine Frau bat ihn vor der Bank um eine Spende für Behinderte. Aus Dankbarkeit für die Spende umarmte sie ihn und stahl das Säckchen mit der Pension aus der Brusttasche des Mannes. Der Schaden liegt im oberen dreistelligen Bereich.

Bei Umarmung Geld gestohlen

Ähnlich erging es am Freitag einem 79-Jährigen aus dem Bezirk Oberwart. Er spendete in Großpetersdorf an eine Frau, die ihn daraufhin aus Dank küsste - und ihm dabei Geld entwendete. Für Aufsehen sorgte der Fall eines 78-Jährigen, der in Purbach von Trickdieben schwer verletzt wurde, weil er sich dem Fluchtfahrzeug in den Weg stellte. Ein Mann hatte ihn nach dem Weg gefragt und ihm dabei Geld gestohlen.

Bitte um Spenden als Trick

Die Polizei mahnte daher am Dienstag zur Achtsamkeit. Das Bitten um Spenden sei ein beliebter Trick der Diebe. Dabei beobachten sie, wo das Geld aufbewahrt ist, umarmen die Opfer und entnehmen das Geld. Außerdem würden Trickdiebe mit großen Stadtplänen nach dem Weg fragen, um damit die Sicht zu verdecken. Oft würden sie das Opfer auch durch Verkaufsangebote ablenken oder etwas fallen lassen und um Hilfe beim Aufheben bitten.

Schützen könne man sich vor allem, indem man vorsichtig sei, wenn man von Fremden angesprochen werde, so die Polizei. Außerdem sollte man den Code der Kredit- oder Bankomatkarte nicht gemeinsam mit der Karte aufbewahren und Gepäck nicht unbeaufsichtigt abstellen. Weiters empfiehlt es sich, die Geldbörse bei Einkäufen nicht in die Einkaufstasche oder den Einkaufswagen zu legen und Rucksäcke sowie Taschen im Gedränge verschlossen an der Körpervorderseite, mit der Verschlussseite am Körper, zu tragen.