Einbrüche mit „Code-Grabber“: Acht Monate Haft

Am Landesgericht Eisenstadt ist am Vormittag ein 33-jähriger Bulgare verurteilt worden - zu acht Monaten unbedingt und sechzehn Monaten bedingt. Der Mann hat im Vorjahr zahlreiche Fahrzeuge in Parndorf mit Hilfe eines „Code-Grabbers“ geknackt.

Der mehrfach vorbestrafte Bulgare gesteht gleich zu Prozessbeginn, im März 2018 mindestens neun Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Outletcenters Parndorf geknackt zu haben. Gelungen ist ihm das mit der Hilfe eines sogenannten „Code-Grabbers“. Das ist ein kleines Gerät, das das Signal der Autofunkfernbedienung abfängt, scannt und speichert. Per Knopfdruck - so schildert der Angeklagte der Richterin die genaue Vorgehensweise - würden sich danach Autos der Marken VW, Skoda, Seat, Hyundai, Toyota oder Mazda wieder öffnen und schließen lassen.

Gemeinsam mit zwei Mittätern war er Anfang März in Parndorf auf Diebestour. Nach einem Fluchtversuch ist er von der Polizei beim Outletcenter geschnappt worden. Die beiden anderen Täter sind flüchtig. Gemeinsam wurden Laptops, Kreditkarten und Outletcenterware im Gesamtwert von mehr als 14.500 Euro aus den Autos gestohlen.

Finanzielle Notsituation

Der Staatsanwalt sagte am Dienstag, dass an den Fahrzeugen selbst keinerlei Schaden entsteht, es gibt auch keine Einbruchsspuren. Für die Opfer sei das sehr oft ein Problem, weil die Versicherungen meist aussteigen.

Gehandelt habe der Angeklagte aus einer Notlage heraus. In seiner Heimat Bulgarien habe er sich von einem sehr einflussreichen Geschäftsmann Geld geliehen - etwa 3.000 Euro, das konnte er allerdings nicht zurückzahlen. Dieser habe dann Druck auf ihn ausgeübt - ihm gedroht und schließlich den Auftrag gegeben, für ihn in Österreich und Deutschland Autos zu knacken.

Auftrag bekommen, Autos zu knacken

Den „Code-Grabber“ habe er vom Geschäftsmann bekommen, so der 33-jährige Familienvater. Er habe auch einen eigenen Fahrer organisiert, der das Diebsgut laufend nach Bulgarien gebracht hatte. Der vermeintliche Geschäftsmann ist Kopf einer international agierenden Auto-Einbrecherbande. Der Mann sitzt derzeit selbst in Bulgarien im Gefängnis.

Der am Mittwoch angeklagte Bulgare ist zu 24 Monaten Haft verurteilt worden, acht davon unbedingt. Das Urteil hat er angenommen. Der Staatsanwalt hat keine Erklärung abgegeben.