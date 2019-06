Neue Regierung: Reaktionen der Parteichefs

Die neue Bundesregierung unter Kanzlerin Brigitte Bierlein wurde Montagvormittag angelobt. Die burgenländischen Parteichefs beurteilen die Expertenregierung durchaus positiv.

Angesichts der Ereignisse der vergangenen Wochen sei die Bestellung der Expertenregierung die einzig richtige Entscheidung gewesen, sagt SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Hans Peter Doskozil heute gegenüber dem ORF Burgenland.

„Wir werden in den nächsten Monaten sehen, dass sich dieses Modell für diese Übergangsphase bewähren wird, weil aus meiner Sicht die öffentlichen Mitteln nicht für Wahlkampf verwendet werden können. Es sind tatsächlich Experten in dieser Regierung wie etwa der neue Innenminister Wolfgang Peschorn, der aus meiner Sicht sicherlich hohes Ansehen und Vertrauen genießt“, so Doskozil.

Tschürtz: „Vom Parlament akzeptiert“

Auch von FPÖ-Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz gibt es Vorschusslorbeeren für die neue Bundesregierung. „Es ist positiv zu bewerten, dass diese neue Bundesregierung vom Parlament akzeptiert wird. Es wird wahrscheinlich sechs bis sieben Monate dauern, bis die neue Bundesregierung steht“, so Tschürtz.

ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner bewertet es als „goldrichtig“, dass die Übergangsregierung bis zu den Neuwahlen im September eingesetzt wird. „Diese Regierung ist sich sicherlich auch bewusst, dass es jetzt darum geht, Ruhe in die Verwaltung zu bringen und die Amtsgeschäfte abzuwickeln. Es geht sicher nicht darum, große politische Reformen umzusetzen“, so Steiner.

Grünen-Chefin Petrik kritisiert Verkehrsminister

Regina Petrik, Landessprecherin der Grünen, bewertet die Bundesregierung mit etwas gemischten Gefühlen. Grund dafür ist die Nominierung von Verkehrsminister Andreas Reichhardt, er soll Medienberichten zufolge auf Fotos gemeinsam mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bei rechtsextremen Wehrsportübungen zu sehen sein.

„Für uns in Österreich ist es jetzt mal wichtig, dass wir eine besonnene Übergangsregierung haben. Es beunruhigt mich, dass wir einen Verkehrsminister mit Wehrsport-Vergangenheit haben. Der Herr Reichhardt ist doch sehr einschlägig in gewissen Kreisen bekannt. Das halte ich aus meiner Sicht für eher problematisch“, so Petrik.

