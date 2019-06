Hianzen feiern Ui-Dialekt

Seit mehr als 20 Jahren widmet sich der Hianzenverein der Pflege und Erforschung des Ui-Dialektes. Der Verein ist im Haus der Volkskultur in Oberschützen ansässig und war am Sonntag Schauplatz des traditionellen Hianzentogs.

Der 1996 gegründete Hianzenverein hat mehr als 1.000 Mitglieder. Er veranstaltet Konzerte, Lesungen und Symposien. Die wissenschaftliche Erforschung der Volkskultur ist ein Schwerpunkt des Vereins. So werde demnächst ein Buch über die Ortsneckereien erstellt, sagte Präsident Erwin Schranz. Jede Ortschaft im Burgenland habe eigene Ausdrücke für die Nachbarn gehabt - teilweise wenig schmeichelhaft, aber immer lustig.

ORF

Schranz: Auch Junge sprechen Hianzisch

Die Zahl der Mitglieder sei langfristig konstant, so Schranz. Die Jugend habe zwar schon andere Interessen, aber man wachse sozusagen hinein. Der berühmte Ui-Dialekt wird nur mehr in wenigen Ortschaften gesprochen, hauptsächlich von alten Menschen. Dennoch glaubt Schranz, dass der Dialekt nicht aussterben wird. Burgenländisch Hianzisch sei ganz gut aufgestellt, in jedem Dorf besinne man sich dessen, was gewesen sei und wie man geredet habe und auch die jungen Leute würden wieder sehr gerne das Hianzische verwenden.

