3.000 wanderten mit dem ORF durch das Land

„Die große Burgenland Tour“ des ORF hat am Sonntag im Bezirk Jennersdorf ihren Abschluss gefunden. Insgesamt waren rund 3.000 Burgenländerinnen und Burgenländer, sowie ORF-Burgenland-Fans aus ganz Österreich dabei.

Der Start in die „große Burgenland Tour“ war verregnet und nass. Doch auch davon ließ sich kaum jemand abhalten, bei der Wanderung des ORF Burgenland durch das ganze Land mitzugehen. Michael Pimiskern führte die Gruppe an. Über die ersten Sonnenstrahlen am Freitag freute er sich sehr. Zum Abschluss der Tour gönnte er sich dann, gemeinsam mit anderen Wanderern, sogar eine Abkühlung in einem Teich.

Auch ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics ist mit der „großen Burgenland Tour 2019“ zufrieden. Durch das große Interesse trotz Regen und schlechtem Wetter, das die Wanderer anfangs begleitete, stellte er in Aussicht, dass es „Die große Burgenland Tour“ auch 2020 geben wird.

Die „Große Burgenland Tour“ 2019

Am ersten Tag war die große Burgenland Tour in und rund um Potzneusiedl im Bezirk Neusiedl am See unterwegs - mehr dazu in Start für „Die große Burgenland Tour“.

Die zweite Tagesetappe der großen Burgenland Tour führte am Dienstag an die ungarische Grenze nach Siegendorf. Start war beim Kastell, einer ehemaligen Wasserburg und dem heutigen Gemeindeamt. Am zweiten Tag trotzten die Wanderer dem Regen - mehr dazu in Gute Stimmung trotz Regen.

Auch am dritten Tag wurden die Wanderer vom Regen nicht verschont. Die Wanderer erwarteten aber auch viel Natur im Bezirk Mattersburg. Die rund 19 Kilometer lange Tour führte uns über weite Strecken durch bewaldetes Gebiet auf den sogenannten Herrentisch - mehr dazu in Tag drei: Regen tut Stimmung keinen Abbruch.

Tag vier führte uns in die Gegend rund um Burg Lockenhaus. Da fühlten wir uns wie Robin Hood – eine mittelalterliche Burg, dichte Wälder, Minnesänger, Ritterspiele erwarten die Wanderer. Die Burg Lockenhaus und die Wälder rund um Lockenhaus bieten das entsprechende Ambiente für diese Tour - mehr dazu in Tag vier Rund um Burg Lockenhaus.

Von Burg Bernstein aus ging es über Redlschlag und Stuben nach Rettenbach und wieder retour zum Ausgangspunkt. Auf der Strecke von rund 20 Kilometer mussten etwas mehr als 650 Höhenmeter bewältigt werden. Am Freitag gab es damit die Bergetappe der „Großen Burgenland Tour“ 2019 im Bezirk Oberwart - mehr dazu in Tag fünf: Bergetappe rund um Bernstein.

Am sechsten Tag der „Großen Burgenland Tour“ ging es von Strem aus über Steinfurt und Deutsch Ehrensdorf nach Maria Weinberg und retour nach Strem. Wir waren in der Gegend des Uhudlers und der Ökoenergie unterwegs: im Bezirk Güssing. Ins Wochenende starteten die Wanderer mit viel Sonnenschein - mehr dazu in Tag sechs: Heimat des Uhudlers.

Der letzte Tag der „großen Burgenland Tour“ führte uns in den südlichsten Bezirk, nach Rudersdorf. Gestartet wurde im „Sattlerpark“, die Marktmusik Rudersdorf begleitete uns die ersten Meter bis zum Kirchenplatz. Am Sonntag durfte ebenso bei Kaiserwetter gewandert werden - mehr dazu in Tag sieben: Abschluss im Bezirk Jennersdorf.

Alle Etappen im Detail: „Die große Burgenland Tour“ 2019.