Sophie I. zur Erdbeerkönigin gekrönt

Beim Erdbeerfest in Wiesen ist es am Sonntag zu einer Hofübergabe gekommen: Die bisherige österreichische Erdbeerkönigin Lisa I. reichte Krone und Schärpe weiter an Sophie Ramhofer.

Sophie I. ist 16 Jahre alt, stammt aus einer Familie von Erdbeerbauern und hilft schon seit ihrer Kindheit mit. Derzeit besucht sie die sechste Klasse das Gymnasiums Mattersburg. Ihre nächsten Ziele sind die Matura und danach will sie studieren.

ORF

Sie freue sich schon sehr auf ihre Zeit als Erdbeerkönigin und hoffe, dass sie allen Verpflichtungen genauso gut nachkommen könne wie alle ihre Vorgängerinnen, sagte Sophie. Ihre Aufgabe im nächsten Jahr sei es jetzt, die Gemeinde bei zahlreichen Veranstaltungen zu vertreten.

ORF

Sophies Vorgängerin Lisa gab ihre Krone nur ungern weiter, wie sie lachend erzählte. Sie habe in ihrem Amt sehr viel Spaß gehabt und gönne es ihrer Nachfolgerin Sophie, dass sie genauso viel Freude haben werde.