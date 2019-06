Maler Edgar Schenk gestorben

Der Maler Edi Schenk ist tot. Wie am Sonntag bekannt wurde, war der Künstler am vergangenen Freitag im Alter von 86 Jahren gestorben. Seine Bilder waren unverkennbar, er hatte einen eigenen expressiven Stil entwickelt.

Kräftiges Orange, Gelb und Rot mit energischem Pinselstrich aufgetragen - seine Farbwahl und sein expressiver Stil machte Schenk zu einem der unverwechselbaren Künstler des Burgenlandes. Schenks bevorzugte Techniken waren die Ölmalerei und das Aquarell. Der Vielreisende beschäftigte sich in seinem Werk intensiv mit afrikanischen Themen und Rhythmik. Er selbst trommelte bei seinen Vernissagen auch immer wieder.

Edgar Schenk wurde 1933 in Draßmarkt (Bezirk Oberpullendorf) geboren. Er studierte bei Herbert Boeckl an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und unterrichtete jahrelang an der Pädagogischen Akademie in Eisenstadt. Der Künstler setzte sich auch immer wieder für soziale Projekte ein.