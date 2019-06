Verstecktes Juwel Fischerkirche

Sie liegt etwas versteckt an der Westseite des Ruster Rathausplatzes und ist die älteste Kirche der Gemeinde: die Fischerkirche. Das neue Buch „Die Fischerkirche. Verstecktes Juwel in Rust“ beleuchtet jetzt ihre Geschichte.

Die Historikerin Susanna Steiger-Moser und der renommierte Photograph Manfred Horvath gestalteten das Buch über den bedeutenden Sakralbau, das im Verlag „Bibliothek der Provinz“ erschienen ist.

Prächtige Fresken und Wandmalerei

Wer die Fischerkirche über die kleine Sakristei betritt, wird von prächtigen Fresken und Wandmalereien überrascht. In diesem ältesten Teil der Kirche sieht man die Apsis der ersten Kirche, die Ende des elften Jahrhunderts gebaut wurde, sagte Steiger-Moser: „Dieser Teil war eine romanische Saalkirche, die auf den Resten eines römischen Wachturmes erbaut wurde. Das war eine relativ kleine Kirche, aber für Ende des elften, Anfang des zwölften Jahrhunderts, im Verhältnis zur Bevölkerungszahl von Rust hat das gereicht. Und von diesem Teil der Kirche sieht man Freskenreste, das sind die ältesten Fresken in dieser Kirche und auch eine der ältesten Malereien im Burgenland."

Zeugnis des Lebens in Rust

Das neue Buch über die Fischerkirche will nicht nur die Besonderheiten des Baus und der Ausstattung zeigen, sondern auch die Bezüge des Baus zur Geschichte der Stadt Rust und ihrer Bevölkerung offenlegen. Auf einem Schlussstein in der Kirche etwa sieht man die Zahl 1515, Fische und Weingartenhauen.

„Die Fische beziehen sich nicht auf den Fischfang, sondern auf eine Legende, die damals zur Gründung der Kapelle geführt hat“, so Steiger-Moser. Diese Legende erzählt, dass die Königin Maria von Ungarn auf dem Neusiedler See in Seenot geriet und von Ruster Fischern gerettet wurde.

Katholiken und Evangelische nutzten Kirche

An der Fischerkirche sind auch religiöse Auseinandersetzungen abzulesen. Steiger-Moser dazu: „Das ist der Aspekt der Kirche, der überhaupt sehr interessant ist, denn man sieht in der heute katholischen Kirche, wer wann diese Kirche benutzt hat. Ursprünglich hatten sie die Katholiken erbaut, dann kam die Reformation und die Ruster Bevölkerung folgte zum Großteil diesem neuen Glaubenstrend, wobei aber immer unterschieden werden muss, dass die Bürger zum Großteil evangelisch waren - bis auf drei, zeitweise nur eine Familie - und die Taglöhner katholisch waren.“

Zeugen des evangelischen Glaubens sind die luftig wirkenden Malereien im Gewölbe des Querschiffes. Sie zeigen farbenfrohe Blattranken, Weinstöcke und Früchte, so die Historikerin: „Man vermutet, dass das die ersten evangelischen Kirchenmalereien im Burgenland sind. Man sieht, dass dieses Querhaus in der Zeit der Reformation gebaut worden ist, es gibt keine Heiligenfiguren an der Decke, man sieht nur weltliche Motive. Alles, was für die Ruster auch wichtig war, der See, Seegras sieht man für den Fischfang, man sieht ein kleines Männchen sitzen innerhalb der Weinranken, das die Weintraube abschneidet.“

Zeugnis der Machtstruktur

In der Kirche sind auch die verschiedenen Herrschaftsansprüche sichtbar. Zum Beispiel wurde die Freistadt den Grafen von St. Georgen und Bösing als Eigentum versprochen, die ihre Herrschaftsansprüche gestellt haben indem sie etwa in der Kirche Ziegel mit ihrem eigenen Wappen verlegt haben. Die Grafen waren vielleicht auch die Auftraggeber der Glasmalereien der Fischerkirche aus dem 15. Jahrhundert.

„Wenn der Sonnenstand richtig ist, dann ist dieses Fenster fast beleuchtet und man sieht einen wunderschönen Engelskopf mit blondem Haar, der in einer speziellen Technik gemacht wurde. Und wenn man genau hingeht sieht man auch, dass die blonden Haare mit einer speziellen Kratztechnik so bearbeitet worden sind, dass man die Wellen sieht", verriet Steiger-Moser

Älteste Zeugen: Opferstock und Taufstein

Zu den ältesten Zeugen der Ursprungskirche zählen ein romanischer Opferstock und ein Taufstein. Man entdeckte sie als 1948 die Wandmalereien der Kirche freigelegt wurden. Die Fischerkirche ist wochentags von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr zu besichtigen, an Sonntagen und Feiertagen von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.