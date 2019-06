82-Jähriger prallte mit Pkw gegen Böschung

Ein 82-Jähriger Lenker ist Samstagmittag bei einem Autounfall im Burgenland verletzt worden. Der Niederösterreicher war in Steinberg-Dörfl (Bezirk Oberpullendorf) mit seinem Pkw gegen eine Böschung geprallt.

Der Wagen des Mannes blieb in einem Wassergraben stehen, die Feuerwehr befreite den Lenker. Der Mann wurde laut Polizei ins Krankenhaus Oberpullendorf gefahren und von dort in das Spital nach Oberwart geflogen. Das Auto war nach dem Unfall beim Kreisverkehr S31/B50/B61a ein Totalschaden, berichtete die Polizei. Der Mann stammt aus Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling).