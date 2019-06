Aktive Burgenländer vermeiden 20.000t CO2

Die Burgenländerinnen und Burgenländer legen laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) mehr als 90 Millionen Kilometer pro Jahr zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück. In Summe würden dabei pro Jahr mehr als 20.000 Tonnen CO2 vermieden.

Die eigenen Beine und das Fahrrad sind für die Burgenländerinnen und Burgenländer wichtige Verkehrsmittel, wie die aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Sie legen jeden fünften Alltagsweg zur Gänze mithilfe der eigenen Muskelkraft zurück - sie radeln oder gehen beispielsweise in die Arbeit und zum Einkaufen.

VCÖ fordert mehr Maßnahmen für Radverkehr

Gehen und Radfahren seien nicht nur die gesündeste Mobilitätsform, sondern auch die klimaverträglichste, so VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen. Umso wichtiger sei es, dass dem von der vergangenen Bundesregierung beschlossenen Ziel der Verdoppelung des Radverkehrs bis zum Jahr 2025 konkrete Umsetzungsmaßnahmen folgen würden.

Großes Potenzial zur Vermeidung von Autofahrten

Das Potenzial für mehr aktive Mobilität sei im Burgenland aber noch sehr groß, so der VCÖ: So seien täglich rund 50.000 Autofahrten der Burgenländerinnen und Burgenländer in Gehdistanz und mehr als 160.000 Autofahrten seien kürzer als fünf Kilometer und damit in Radfahrdistanz. „Wenn es gelingt einen großen Teil dieser kurzen Autofahrten auf aktive Mobilität zu verlagern, dann kommen wir dem Klimaziel einen großen Schritt näher. Jeder kann einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, betonte VCÖ-Rasmussen.