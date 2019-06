Baugrund im Südburgenland am günstigen

Die Preise für Häuser, Eigentumswohnungen und Baugründe sind in Österreich auch im Vorjahr gestiegen - allerdings regional recht unterschiedlich, wie die Statistik Austria zeigt. Die günstigsten Lagen gibt es im Südburgenland.

Für ein Baugrundstück musste man im Vorjahr im Durchschnitt in Wien 707 Euro und in Vorarlberg 414 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch legen. Im Burgenland waren es im Durchschnitt 50 Euro. Wegen der Nähe zu Wien allerdings lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis im Bezirk Eisenstadt für Baugrund laut Statistik Austria bei 98 Euro.

Starke Preisunterschiede

Am billigsten ist Baugrund in Österreich im Bezirk Jennersdorf mit durchschnittlich nur 13 Euro pro Quadratmeter. Starke Preisunterschiede gibt es auch bei Wohnhäusern. Kostet in Wien der Quadratmeter mehr als 4.000 Euro, so muss man in Vorarlberg 3.500 Euro bezahlen. Im Burgenland hingegen sind Häuser pro Quadratmeter um durchschnittlich 839 Euro zu haben.

Die Preise für Eigentumswohnungen sind in Wien und in Westösterreich mit rund 3.850 Euro ebenfalls am höchsten. Im Burgenland hingegen kostet der Quadratmeter Wohnfläche einer Eigentumswohnung im Durchschnitt 1.250 Euro, so die Statistik Austria.