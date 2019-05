Kältester Mai seit 28 Jahren

Der Mai 2019 ist auch im Burgenland besonders verregnet und deutlichen kühler als sonst gewesen. Laut der Zentral Anstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) war es im Burgenland der kälteste Mai seit 28 Jahren.

Durchschnittlich hatte es im Mai heuer im Burgenland nur rund 12,4 Grad Celsius - normal wäre eine Durchschnittstemperatur von zirka 15 Grad. Laut ZAMG war es der kälteste Mai seit 1991. Am 8. Mai gab es in Bad Tatzmannsdorf sogar noch leichten Bodenfrost mit 0,5 Grad Celsius.

Wenig Sonne, viel Regen

Die Sommertage - also Tage, an denen es mehr als 25 Grad hatte - ließen sich an einer Hand abzählen: Den Spitzenwert gab es am 26. Mai in Andau mit immerhin 25,9 Grad Celsius. Insgesamt gab es über den Monat verteilt nur 120 Sonnenstunden - um etwa 35 bis 40 Prozent weniger als sonst.

Das schlug sich natürlich auch bei den Regentagen und Niederschlagsmengen zu Buche. Insgesamt 20 Mai-Tage fielen im Burgenland ins Wasser, normal wären etwa elf bis 13 Regentage. Der Niederschlag war deutlich überdurchschnittlich: Mit 120 Litern pro Quadratmeter gab es im Mai im Burgenland gleich um 90 Prozent mehr Regen als sonst, zum Teil mit verheerenden Folgen wie die Unwetter im Bezirk Mattersburg zeigten - mehr dazu in Unwetter ziehen Spur der Zerstörung.