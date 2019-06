Milchbauern werben für ihre Produkte

Am Samstag ist Weltmilchtag. Die heimischen Milchbauern und Molkereien wollen mit Aktionen auf ihre Produkte aufmerksam machen und appellieren an die Konsumenten, auf regionale Produkte zu achten.

Im Burgenland werden in 108 Betrieben rund 4.000 Kühe gehalten. Durchschnittlich gibt eine Kuh eine Milchmenge von 7.600 Kilogramm im Jahr. Milch ist ein hochwertiges Grundnahrungsmittel und reich an wichtigen Inhaltsstoffen wie Eiweiß, Fett, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Im Burgenland sei die Milchwirtschaft ein wichtiger Faktor, sagte Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich. Er bedauerte aber, dass in den vergangenen Jahrzehnten viele Bauern mit der Milchwirtschaft aufgehört haben.

ORF

Berlakovich will Eigenversorgungsgrad ausbauen

Die Bauern würden 365 Tage im Jahr sehr hart arbeiten, um hochwertige Milch zu erzeugen, man produziere unter hohen Tierschutzstandards. Allerdings habe man nur einen Eigenversorgungsgrad von rund 50 Prozent. Ziel müsse es sein, diesen Eigenversorgungsgrad mit hochwertiger, regionaler Milch abzusichern und auszubauen, so Berlakovich.

Eisenkopf: Faire Preise für faire Leistung

Konsumenten könnten die heimischen Milchbauern unterstützen, indem sie beim Einkaufen zu regionalen, qualitativ hochwertigen Produkten griffen, sagte Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Die Bäuerinnen und Bauern leisteten Enormes. Wenn man faire Leistungen zur Verfügung stelle, sei es auch gerechtfertigt, faire Preise für diese Qualitätsprodukte zu verlangen.