Franz Supper erster Kammersänger in Salzburg

Der aus Oberrabnitz (Bezirk Oberpullendorf) stammende Tenor Franz Supper ist zu Salzburgs erstem Kammersänger ernannt worden. Kammersänger ist ein Ehrentitel, mit dem die bisherige Arbeit eines Sängers ausgezeichnet wird.

Der 62-jährige war ursprünglich gelernter Spengler. Erst mit 23 Jahren begann er Gesang am Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt und anschließend an der Wiener Hochschule für Musik zu studieren.

Seit 32 Jahren ist Franz Supper am Landestheater Salzburg. Gastspiele führten ihn an die Mailänder Scala, die Wiener Volksoper, an das Staatstheater am Gärtnerplatz in München oder in die Arena di Verona.