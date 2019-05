Naturschutzgesetz wird novelliert

Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, Gesetze zu vereinfachen und zu überarbeiten. Nach dem Baugesetz wurde nun das Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz novelliert. Die neue Version soll Vorteile für Bürgerinnen und Bürger bringen.

Wer eine Gerätehütte auf einer Grünfläche errichten will, benötigte bisher eine Bewilligung. Durch das neue Gesetz soll ein Anzeige ausreichen, hier habe man sich auch an dem novellierten Baugesetz orientiert. Der neue Gesetzesentwurf ist im Austausch mit den Bezirkshauptmannschaften, dem Umweltanwalt, Sachverständigen und Naturschutzorganisationen entstanden.

Zusammenarbeit mit Naturschutzorganisationen

„Wir haben vieles mit den Naturschutzorganisationen abgestimmt, denn auch sie sind wichtige Partner, vor allem im Naturschutzbereich, vor allem, wenn es darum geht zurück zu melden, wo es Probleme in der Praxis gibt. Das heißt, das sind oft Dinge, die in der Vergangenheit einer naturschutzrechtlichen Bewilligung unterlegen sind, aber in Wahrheit in der Praxis keinen großartigen Einfluss auf die Natur gehabt haben“, so Naturschutzlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

ORF

Schnellere Verfahren

Das Motto lautet „kurze Wege-rasche Entscheidungen“, der Naturschutz soll bei wichtigen Themen aber nicht erst zum Schluss miteinbezogen werden, sagt SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon. „Man hat es eigentlich in diesem Gesetz so geschafft, dass man die Umsetzung, die man vorher auch hatte, jetzt zusammenzieht und daher geht es schneller und ist kein Nachteil für den Naturschutz“, so Salamon. Das neue Naturschutzgesetz soll in der nächsten Landtagssitzung beschlossen werden und mit 1. Juli in Kraft treten.

Novellierung des Bezirkshauptmannschaftsgesetzes

Ebenso soll das neue Bezirkshauptmannschaftsgesetz beschlossen werden. „Wir schaffen sozusagen Schwerpunktbezirkshauptmannschaften. Es wird dabei um Verfahren gehen, die einerseits nicht allzu oft vorkommen und die andererseits ein besonderes Ausmaß von Sachverstand voraussetzen“, so FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. Als Beispiele nennt er Bewilligungen von Schottergruben oder Apotheken. So etwas käme selten vor und werde daher dann in den dafür spezialisierten Bezirkshauptmannschaften - Neusiedl am See für den Norden und Oberwart für den Süden - bearbeitet.

Kritik von den Grünen

Kritik kommt von den burgenländischen Grünen. Das Naturschutzgesetz hätte geschärft, verbessert und erweitert gehört. Stattdessen werde es geschwächt, sowie personell und fachlich ausgehungert, so der Vorwurf des Grünen-Landtagsabgeordneten Wolfgang Spitzmüller.