Neue Schnittstelle zwischen Jung und Alt

Wie können Jugendliche für Aktivitäten in der eigenen Gemeinde begeistert werden? Antworten darauf sollen in Zukunft sogenannte „Jugendmanager“ geben. Im Mittelburgenland werden jetzt die ersten ausgebildet.

Jugendliche dort abholen, wo sie gerade stehen - dazu muss man ihre Sprache sprechen und den richtigen Draht finden. Das lernen die angehenden Jugendmanager in einem Kurs, den das Burgenländische Volksbildungswerk organisiert. Leiterin dieses mehrteiligen Lehrgangs, der bis Oktober dauert, ist Eva Maria Herzog. Dabei würden unter anderem Kommunikations-, Coaching- und Mediationstechniken vermittelt.

Die neu geschaffenen Jugendmanager sollen Anlaufstelle für alle Wünsche von jungen Burgenländerinnen und Burgenländern in den Gemeinden sein und eine Schnittstelle zwischen der Gemeinde, den Eltern und der Schule sein. Prinzipiell sei Burgenlands Jugend gut in Vereinen verankert, sagt Herzog, aber es gehe auch um die Kinder und Jugendlichen, die eben nicht in Vereinen tätig seien, sagt Herzog.

Zehn Gemeinden machen derzeit mit

Bund, Land und EU unterstützen das Projekt. So sei es gelungen, die Kosten für Teilnehmer gering zu halten, sagt Herzog. Es handle sich um ein sogenanntes LEADER-Projekt, das zu 80 Prozent gefördert werde. Die restliche Kosten würden von den teilnehmenden Gemeinden oder den Teilnehmern und Teilnehmerinnen selbst finanziert, so Herzog. Derzeit sind zehn Gemeinden aus dem Mittelburgenland involviert, eine Ausweitung auf das Nord- und Südburgenland ist geplant.

