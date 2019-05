Sagartz: Hoffnung auf Einzug ins EU-Parlament

Nach der EU-Wahl am vergangenen Sonntag ist bei fast jeder Partei klar, welche Politiker in das EU-Parlament einziehen werden. Der burgenländische ÖVP-Kandidat Christian Sagartz schafft den Einzug vorerst nicht, trotz 16.000 Vorzugsstimmen. Doch die Hoffnung lebt, sagt er im Interview.

Andere Kandidaten aus einwohnerstarken Bundesländern, etwa Niederösterreich, überholten Sagartz. Wenn allerdings, wie kolportiert, Othmar Karas oder Karoline Edtstadler nicht ins EU-Parlament einziehen sollten, dann könnte Sagartz ins EU-Parlament nachrücken. Sagartz zeigt sich jedenfalls optimistisch.

Geht man nach den Vorzugsstimmen, stehe Sagartz derzeit voraussichtlich auf Platz acht, sagt er im ORF-Burgenland-Interview. „Die Volkspartei hat ja nur die absoluten Vorzugsstimmen abgezählt, das bedeutet, ich bin auf dem ersten Nachfolgeplatz, sollte eine Kandidatin oder ein Kandidat nicht mehr im Europaparlament sein“, so Sagartz. An „Zukunftsfantasien“ möchte sich Sagartz nicht beteiligen, wie er sagt. Es gebe eine klare Reihenfolge, führt er weiter aus.

„Meine Aufgabe hier im Burgenland ist wichtig“

„Das Burgenland ist das kleinste Bundesland und das habe ich natürlich zu Beginn meiner Kandidatur gewusst. Es war unser Ziel, eine Sensation im Land zu schaffen, wir haben Platz eins bei den Wahlen erreicht, das ist eine Sensation. Wir haben 30 Prozent aller ÖVP-Stimmen für mich als Vorzugsstimmen gewinnen können. Ich glaube, das ist ein riesiger Erfolg. Wenn es sich ganz konkret ausgeht und ich ins Europaparlament nachrutschen kann, das wäre die dritte Sensation. Ich glaube, wir können stolz auf unser Ergebnis sein“, so Sagartz.

Wann es so weit sein könnte, dass Sagartz ins Europaparlament kommt, entscheiden die innenpolitischen Entwicklungen in Österreich, so Sagartz. „Ich sehe auch meine Aufgaben hier im Burgenland als ganz extrem wichtig, es folgt schon der nächste Wahlkampf mit der Nationalratswahl, wir stehen vor Landtagswahlen, als Klubobmann habe ich hier eine wichtige Aufgabe“, fügt Sagartz hinzu.

