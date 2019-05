Neue Wasserleitung Oberwart-Kemeten entsteht

Der Wasserleitungsverband Südliches Burgenland baut derzeit eine neue Versorgungsleitung von Oberwart bis zum Gewerbegebiet Kemeten. Die Leitung ist Teil einer Art Ringleitung, die künftig auch für die Versorgungssicherheit der Gemeinden im oberen Lafnitztal sorgen soll.

Seit März wird an der neuen Versorgungsleitung vom Hochbehälter Oberwart zum Gewerbegewbiet Kemeten gebaut. Die mehr als vier Kilometer lange Transportleitung ist für die Region von großer Bedeutung, erklärt Christian Portschy, Geschäftsführer des Wasserverbandes Südliches Burgenland.

ORF/Krenn

„Durch den Ausbauboom im Industriegebiet Kemeten ist natürlich der Bedarf steigend, es ist auch die Löschwassermenge dort nur zum Teil vorhanden. Die Leitungsdimensionierung wurde gleich so gewählt, dass man in weiterer Folge den Teilabschnitt bis nach Pinkafeld weiterführen kann, die so genannte Lafnitztalschiene soll dann das Wasserwerk Pinkafeld mit dem Wasserwerk Oberwart verbinden“, so Portschy.

Neue Leitung ab August in Betrieb

Der Ringschluss wird über die Ortschaften Markt Allhau, Buchschachen und Loipersdorf erfolgen. Einen genauen Zeitplan dafür gibt es noch nicht. Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf den Abschnitt Oberwart-Kemeten, wo eine Leitung mit einem Innendurchmesser von 25 Zentimetern verlegt wird.

„Der erste Bauabschnitt ist mit 850.000 Euro veranschlagt, das wird vom Land Burgenland und vom Bund gefördert. Auch die Gemeinde Kemeten leistet einen Beitrag“, sagt Portschy zur Finanzierung. Die neue Wasserleitung soll im August in Betrieb gehen. Derzeit umfasst das Leitungsnetz des Wasserverbandes südliches Burgenland rund 800 Kilometer.

Link: