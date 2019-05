„Die große Burgenland Tour“ startet

Der Rucksack ist gepackt, die Wanderschuhe geschnürt - die große Burgenland Tour startet am Montag. Die erste Etappe führt den Wandertross in den Bezirk Neusiedl am See - und zwar nach Potzneusiedl und Umgebung.

Die Wanderer absolvieren am Montag die leichteste der insgesamt sieben Etappen der „Großen Burgenland Tour“. Die Gehzeit beträgt in etwa fünf Stunden. „Rekordverdächtig“ sind die Höhenmeter, die bei dieser Etappe überwunden werden, nämlich 44 Höhenmeter, verrät Tourguide Franz Werdenich mit einem Augenzwinkern.

ORF/Ernst Wagentristl

Die Wanderer bekommen das Schloss Potzneusiedl zu sehen, samt Schlosshof, wo zu Mittag Rast gemacht wird. Außerdem sieht man auch Europas größtes Windrad, mit einer Höhe von 200 Metern. Die Wanderer starten um 8.30 Uhr beim Biotop, am Rande von Potzneusiedl, los.

