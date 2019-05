EU-Wahltag in Draßburg

Insgesamt sind im Burgenland am Sonntag mehr als 234.000 Menschen wahlberechtigt. Vor 25 Jahren, beim Betritt zur Europäischen Union, war die Zustimmung zum Beitritt in der Gemeinde Draßburg (Bezirk Mattersburg) österreichweit am größten.

Sonntag Vormittag in der Gemeinde Draßburg: Der Zustrom ins Wahllokal ist hoch. Vor 25 Jahren haben sich 86,5 Prozent der Draßburgerinnen und Draßburger für den Beitritt zur EU ausgesprochen. und auch an diesem Sonntag scheinen die Draßburgerinnen und Draßburger der EU positiv gegenüberzustehen.

Stimmen zur EU in Draßburg

Bei der ersten EU-Wahl in Österreich im Jahr 1996 lag die Wahlbeteiligung im Burgenland bei 66 Prozent. Vor fünf Jahren gaben 53 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer ihre Stimme ab.

Auch die innenpolitischen Ereignisse der vergangenen Tage, die Stimmung nach der Ibiza-Affäre rund um die FPÖ und die Auflösung der Koalition schwingen in Draßburg mit.

