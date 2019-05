„C’est la Mü“: Festival in Oslip

Die Cselley Mühle Oslip ist am Samstag ab 14.00 Uhr geöffnet gewesen - für Konzerte, Lesungen und Kleinkunst. Denn zum fünften Mal ist dort das Festival „C’est la Mü“ veranstaltet worden.

Zart aber auch rockig ging es beim Festival zu. Schon das erste Konzert brachte eine besondere Wiener Frauenband „My Ugly Clementine“. Zur gleichen Zeit spielte auf der Gartenbühne der Sänger Matthäus Bär Kinderlieder, die auch Erwachsenen zusagen.

Schon am frühen Nachmittag trafen viele Stammgäste ein. „Das Ambiente ist einfach einzigartig in der Cselley Mühle. Die Leute sind entspannt, es gibt tolle Musik und Lesungen“, so Christian Musser aus Eisenstadt. Petra Fichtenbauer aus Salzburg war das dritte Mal dabei. „Es ist einfach ein wunderbares, kleines, feines familiäres Festival“, meinte Clemens Schrammel aus Bildein. Edith Freundorfer aus Guntramsdorf lobte die Location und die Bands.

Eindrücke vom Festival

Der Zeitplan beim Festival „C’est la Mü“ war dicht. 19 Acts traten auf. Auch Austrofred und Maschek standen am Samstagabend noch auf dem Programm. „Im kleinen Saal gibt es dann noch Party bis in die Morgenstunden“, so Organisator Hannes Tschürtz.