Nickelsdorf: Zweites Unfallopfer gestorben

Eine Kollision zwischen einem Auto und einem Transporter zwischen Nickelsdorf und Zurndorf am Freitag in der Vorwoche hat jetzt ein zweites Todesopfer gefordert.

Nach dem 71-jährigen Autolenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha starb wenige Tage nach dem Unfall auch seine gleichaltrige Ehefrau, bestätigte die Polizei. Sie erlag vergangenen Dienstag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Der folgenschwere Verkehrsunfall passierte vorige Woche am frühen Freitagnachmittag auf der B10 zwischen Nickelsdorf und Zurndorf. Der Lenker des Klein-Pkws erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Seine Frau und der 30-jährige Chauffeur des Transporters wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen, wo die Frau wenige Tage danach starb - mehr dazu in Frontalcrash: Ein Toter und zwei Schwerverletzte.