Basketball: 2. Platz für BG/BRG Eisenstadt

Der Basketball Schulcup, ist die Bundesmeisterschaft für Unterstufenklassen. Sowohl Mädchen als auch Burschen kämpften um die begehrten Titel. Die Schülerinnen vom BG/BRG Eisenstadt schafften es ins Finale, den Titel haben sie knapp verpasst.

Die Stimmung in der Oberwarter Sporthalle unter den 200 Schülerinnen und Schülern war am Freitag hervorragend. Für die jungen Basketballtalente ist ein großes Turnier wie die Bundesmeisterschaft ein tolles Erlebnis, vor allem, weil ihnen Basketball so gut gefällt. „Es bedeutet mir wirklich sehr viel - der Verein - da sind alle meine Freunde. Das ist schon ein Teil von mir“, so Dorothea Karlicek vom BG/BRG Eisenstadt (2. Platz).

Ins Finale der Mädchen schafften es die Schülerinnen vom BG/BRG Eisenstadt in blauen Dressen und die Schülerinnen der international Bilingual School aus Graz. Im Kampf um den Titel spielen die Eisenstädterinnen sehr gut, geben aber dann in der letzten Spielminute das Spiel aus der Hand, und der Titel geht in die Steiermark.

Hohes Niveau

Der zweite Platz war aber für die Schülerinnen aus Eisenstadt ein gutes Ergebnis. „Wir hätten nie gedacht, dass wir so weit kommen, aber es ist schade, dass wir verloren haben. Aber der zweite Platz ist schon cool“, so Karlicek.

Das Niveau bei diesem Turnier war vor allem deswegen hoch, weil die meisten in einem Verein Basketball spielen. „Super, was hätte uns Besseres passieren können. Ja, gewinnen hätten wir noch können. Es war eine tolle Veranstaltung“, so Andreas Szmolyan, Betreuer im BG/BRG Eisenstadt.

Gymnasium Oberwart erreicht vierten Platz

Bei den Burschen schaffte es das zweisprachige Gymnasium Oberwart nur ganz knapp nicht ins Finale, am Ende wurde es Platz vier. „Es ist relativ gut verlaufen. wir haben trotz der starken Konkurrenz den vierten Platz erreicht. ich finde, dass ist eine gute Leistung“, sagte Jelle Derks vom Zweisprachigen Gymnasium Oberwart (4. Platz9. Den Titel bei den Burschen sicherte sich wie im Vorjahr Niederösterreich vertreten durch das BG/BRG Klosterneuburg.