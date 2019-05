SOS Kinderdorf Pinkafeld feiert 70 Jahre

Die SOS Kinderdörfer und damit auch der Verein in Pinkafeld feiern ihr 70-jähriges Bestehen. Im Burgenland arbeiten 165 Mitarbeiter für die international tätige Einrichtung. Aktuell bestehen weltweit bereits 572 Kinderdörfer.

Erwähnenswert sind aber auch die über 2.000 zusätzlichen sozialen Programme. Einige davon gibt es auch im Burgenland. Das SOS Kinderdorf am Stadtrand von Pinkafeld betreut über 70 Kinder, die mit ihren Familien in Not geraten sind. Die Arbeit des Vereins breitete sich über die Jahrzehnte ausgehend von Pinkafeld auf das gesamte Burgenland aus.

„Wir betreuen im ganzen Burgenland 260 Kinder in verschiedenen Angeboten. Wir haben stationäre, aber auch mobile Plätze. Diese Vielfalt und Diversität macht es aus“, so der Leiter Marek Zelinska. Das SOS Kinderdorf reagierte mit den Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Kleinhöflein und Pinkafeld beispielsweise auf die Flüchtlingskrise im Jahr 2015. „70 Jahre bedeuten für mich Tradition und Erfahrung, aber auch viel Innovation“, sagte Zeliska.

Dank an Unterstützer

Einzigartig im Burgenland ist auch das SOS Krisenteam in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz. Mit der Organisation „Rainbows Burgenland“ kümmert sich das SOS Kinderdorf um von Trennung, Scheidung und Tod betroffene Kinder und Jugendliche. Zum Jubiläum möchte Marek Zelinska den zahlreichen Unterstützern danken.

„Wir sind eine Spendenorganisation - 30 Prozent brauchen wir in Form von Spenden, wofür wir auch den Firmen und Einzelpersonen danken“, so Zelinska. Das SOS Kinderdorf in Pinkafeld finanziert sich zu 70 Prozent über das Land Burgenland. Das Jubiläum ist ein Anlass, um inne zu halten und Lob für die Mitarbeiter auszusprechen - weiters sei es eine Motivation die Organisation weiter zu entwickeln, so Zelinska.