ÖVP auf EU-Wahlkampftour im Burgenland

Die ÖVP Kandidaten sind am Freitag im Burgenland unterwegs gewesen. Karoline Edtstadtler, Listen-Zweite der ÖVP, diskutierte in Rust in einer Runde der Spitzenkandidaten. Listen-Erster der ÖVP, Othmar Karas, machte in der Eisenstädter Fußgängerzone Wahlkampf.

Das Ziel des ÖVP-Spitzenkandidaten Othmar Karas sei es die Rolle der Europäischen Union zu stärken - durch ein Mehr an Miteinander, wie er erklärte. Darüber, dass die ÖVP die Listen-Zweite Karoline Edtstadler offenbar genauso stark positioniert wie ihn als Spitzenkandidaten sagte Karas: „Es gibt keine Doppelstrategie“.

ORF

Karas: „Möchte gestärkt aus dieser Wahl hervorgehen“

„Es gibt eine Liste der österreichischen Volkspartei, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und einem Spizenkandidaten, der die Hauptverantwortung trägt, der sich auch als Teamplayer und Teamspieler versteht, aber dieses Vorzugsstimmen-Wahlsystem ist neu. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden mit ihrer Stimme wer von der österreichischen Volkspartei in das Europäische Parlament einzieht und wer den meisten Rückhalt hat und ich möchte gestärkt aus dieser Wahl hervorgehen“, sagte Karas.