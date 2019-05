EU-Wahl: Graf rechnet mit 18 Prozent

Am Freitag hat der burgenländische FPÖ-Kandidat Josef Graf Bilanz über seinen persönlichen EU-Wahlkampf gezogen. Seine Prognose: Die Wahlbeteiligung werde aufgrund der Ereignisse der vergangenen Tage steigen, er rechne mit 18 Prozent für die FPÖ-Burgenland.

Rund 4.000 Kilometer spulte der FPÖ-Kandidat Josef Graf in den vergangenen Wochen im Zuge des EU-Wahlkampfs. Er sei in Dörfer gekommen, wo er vorher noch nie gewesen sei, so Graf. Es sei ihm wichtig gewesen, mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu treten. 9.000 seiner 10.000 Wahlkampfkarten habe er unter die Leute gebracht. Das Ibiza-Video - Graf nennt die Inhalte des Videos beschämend - habe die FPÖ-Anhänger zunächst enttäuscht.

„Je mehr medial darüber berichtet worden ist, je mehr Kanzler Kurz seine Aktionen und Forderungen gesetzt hat, umso mehr ist dann dieser jetzt erst recht-Effekt eingetreten“, so Graf.

Graf rechnet mit hoher Wahlbeteiligung

Josef Graf glaubte, dass sich die Ereignisse der vergangenen Tage positiv auf die Wahlbeteiligung auswirken werden. „Manche Leute haben uns gesagt, dass ihnen die EU-Wahl eigentlich egal gewesen sei und sie gar nicht zur Wahl gegangen wären, aber sie am Sonntag jetzt wählen gehen werden“, so Graf. Seine persönliche Prognose für den Wahlausgang sei 18 Prozent plus minus 5 Prozent, so Graf. Bei der EU-Wahl 2014 hatten die Freiheitlichen im Burgenland 17,8 Prozent.

Unterstützung bekam Graf am Freitag vom FPÖ-Klubobmann Geza Molnar - Türkis habe sich aus der Bundespolitik verabschiedet, jetzt seien die Schwarzen wieder da, so Molnar. „All jene, die mit der Politik und mit der Richtung der von Sebastian Kurz gesprengten Koalition einverstanden und zufrieden waren - insbesondere im Sicherheitsbereich und in der Zuständigkeit von Innenminister Herbert Kickl - sind uns herzlich willkommen und können am Sonntag eigentlich nur FPÖ wählen“, sagte Molnar.

Durch die Rückkehr von Norbert Hofer in das Parlament, verliert der burgenländische FPÖ-Nationalratsabgeordnete Christian Ries sein Mandat. Ries werde aber bei der Nationalratswahl im September kandidieren, so Molnar.

