Alkolenker krachte in geparktes Auto

In Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) ist in der Nacht auf Donnerstag ein 27-jähriger Lenker in ein geparktes Auto gekracht. Laut Polizei war der Mann alkoholisiert.

Der Mann dürfte offenbar aus Unachtsamkeit und wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und von der Fahrbahn abgekommen sein. Er stieß mit seinem Auto gegen einen in einer Hauseinfahrt geparkten Pkw, der durch die Wucht des Anpralls in den Zaun des Nachbargrundstückes geschleudert wurde.

LPD Burgenland

Der 27-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war er laut Polizei äußerst unkooperativ. Nachdem er alkoholisiert wirkte, wurde er zu einem Alkotest aufgefordert, den er allerdings verweigerte. Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Der 27-Jährige wurde angezeigt und es wurde Führerscheinentzugsverfahren bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft beantragt.