Esterhazy präsentiert Nachhaltigkeitsbericht

Esterhazy ist der größte private Grundbesitzer des Burgenlandes. Laut aktuellem Nachhaltigkeitsbericht, machte die Gruppe im Vorjahr einen Umsatz von knapp 56 Millionen Euro, was ein leichtes Plus gegenüber 2017 bedeutet.

Esterhazy bewirtschaftet mehr als 22.000 Hektar Wald und betreibt auf 2.200 Hektar Biolandbau. In diesen traditionsreichen Kernbereichen Land- und Forstwirtschaft bemüht sich das Unternehmen um Nachhaltigkeit. Gemeint sind damit eine ressourcenschonende Bewirtschaftung, ein ganzheitlicher Ansatz und ein Denken über Generationen hinweg.

APA/Robert Jäger

Das geht schon auf Melinda Esterhazy zurück, die als Witwe des letzten Fürsten das gesamte Vermögen vor 25 Jahren in Stiftungen eingebrachte. Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit seien kein Widerspruch, sagt Direktionsrat Stefan Ottrubay und verweist auf die Bilanz, in der für 2018 ein Ergebnis von 11,7 Millionen Euro ausgewiesen wird. „Wir haben ja mit der Neuausrichtung von Esterhazy 2001/2002 völlig neue Betriebs- und Unternehmensgrundsätze eingeführt. Seit diesem Neustart, der dort notwendig war, haben wir unsere Umsätze und die Betriebserträge um den Faktor drei bis vier multipliziert“, erklärt Ottrubay.

Einfluss Wiens wächst

Der Manager blickt optimistisch in die Zukunft, von einem Konjunkturabschwung wäre Esterhazy in der Land- und Forstwirtschaft kaum betroffen. „Bei uns kommt dazu, dass vor allem das nördliche Burgenland jetzt aufholt, und jetzt langsam in den Einflussbereich Groß-Wiens kommt, und das spüren wir stark bei den Ansiedlungen, beim Interesse von Privatmenschen sich niederzulassen“, so Ottrubay. Daher wächst auch der Bereich Immobilien. Große Investitionen, die derzeit umgesetzt werden: das Seebad Breitenbrunn und ein Stadthotel in Eisenstadt.