Kirchen laden zur „Langen Nacht“

Am Freitag laden die Kirchen in Österreich wieder zur „Langen Nacht der Kirchen“. Sie findet heuer bereits zum 15. Mal statt, das Burgenland macht zum 12. Mal mit. 21 Gotteshäuser beteiligen sich hierzulande an der Aktion.

Ausstellungen, Konzerte, Diskussionen, Führungen, Segen, Maiandachten - das Programm bei der „Langen Nacht der Kirchen“ ist auch heuer wieder sehr umfangreich. 17 katholische und vier evangelische Kirchen laden zum Erleben und Erkunden der Gotteshäuser ein.

Führungen für Kinder

Auch spezielle Führungen für Kinder werden angeboten. Sie können zum Beispiel im Rahmen der Führung „Entdecke die Geheimnisse der Filialkirche Karl“ (Bez. Oberpullendorf) die „echte“ Kirchenmaus kennenlernen - eine gemalte Maus, mit der sich der Maler der Kirche im Deckengemälde auf dem Chor verewigt hat.

ORF/Lentsch

In der Bergkirche in Eisenstadt können sich Kinder ab sechs Jahren ab 18.00 Uhr auf die Suche nach der Fledermaus machen. Und in der Pfarrkirche zur Heiligen Anna in Oberdorf (Bez. Oberwart) wird zum Spielen auf den Kirchenplatz geladen.

Film und Musik

„Papst Franziskus - ein Mann seines Wortes“ ist der Titel des Films, der in der Stadtpfarrkirche Pinkafeld (Bez. Oberwart) um 20.15 Uhr gezeigt wird. Und in der evangelischen Vaterunser-Kirche in Neusiedl am See sind ab 20.30 Uhr Jiddische Lieder zu hören - und Humorvolles und Nachdenkliches.

Unterschiedliche Beginnzeiten

Die Beginnzeiten der „Langen Nacht der Kirchen“ in den burgenländischen Kirchen ist unterschiedlich. In Neudörfl (Bez. Mattersburg) zum Beispiel beginnt sie mit einer Fahrrad-Marterlwanderung schon um 16.30 Uhr, am frühesten ist Draßmarkt (Bez. Oberpullendorf) dran. Da beginnt die „Lange Nacht“ mit einem Tag der offenen Kirchentür bereits um 14.00 Uhr. Das Ende ist - je nach Veranstaltung - zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr angesetzt.

Link: