Luif als Verteidigungsminister bestätigt

Das Bundeskanzleramt hat am Mittwoch die Namen der Experten bestätigt, die den FPÖ-Ministern nachfolgen sollen. Verteidigungsminister soll der ehemalige burgenländische Militärkommandant Johann Luif werden.

Der 59-jährige Burgenländer ist stellvertretender Generalstabschef und als Generalleutnant Leiter der Generalstabsdirektion im Verteidigungsressort. Geholt hatte ihn der rote Ressortchef Hans Peter Doskozil, obwohl Luif als schwarz gilt. Doskozil kannte ihn aus dem Burgenland, wo er von 2003 bis 2016 als Militärkommandant gedient hatte.

Seit 2016 leitet Luif die Generalstabsdirektion, seit 2018 ist er stellvertretender Generalstabschef - mehr dazu in Bundesheer: Karrieresprung für Luif und Luif wechselt ins Verteidigungsministerium.

ORF

Der verheiratete Vater von zwei Kindern verfügt auch über Auslandserfahrung, konkret im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina. Höhepunkt war dabei wohl die Leitung der EUFOR/ALTHEA-Mission in Bosnien, wo ihm rund 600 Soldaten aus mehr als 20 Ländern unterstanden - mehr dazu in Luif als EUFOR-Kommandant abgelöst.

Blaue Gewerkschafter gegen Luif als Minister

Die blaue FGÖ-Bundesheergewerkschaft sprach sich Mittwochfrüh in einer Presseaussendung „nachdrücklich“ gegen Luifs mögliche Berufung zum Verteidigungsminister aus. Er wünsche sich „einen Experten, vielleicht unter den pensionierten Generälen, auch über alle Parteigrenzen hinweg, zu finden, der auch in der Vergangenheit schon bewiesen hat, dass er in stürmischen Zeiten das BMLV verlässlich und anerkannt steuern konnte“, schreibt Manfred Haidinger, Präsident der FGÖ/BHG, der für die FPÖ im burgenländischen Landtag sitzt.

