ÖVP: EU-Wahlkampf-Finale in St. Margarethen

Die ÖVP-Burgenland hat Dienstagabend in St. Margarethen ihre Schlussveranstaltung für die am Sonntag stattfindende Europawahl abgehalten. Ursprünglich sollte auch Bundeskanzler Sebastian Kurz dabei sein, er wurde von Generalsekretär Karl Nehammer vertreten.

Rund 800 Anhänger und Funktionäre kamen nach Angaben der ÖVP zu der Veranstaltung nach St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), bei der natürlich auch die innenpolitische Lage ein beherrschendes Thema war.

„Es geht am Sonntag um mehr“

Es sei wichtig, die Tür für das Burgenland in der EU offen zuhalten, bekräftigte einmal mehr der burgenländische ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl am Sonntag, Christian Sagartz. Er machte aber auch keinen Hehl daraus, dass es am Sonntag um mehr geht.

„Jetzt geht es eigentlich nicht mehr nur um Europa. Jetzt geht es ganz klar um eine Positionierung. Am kommenden Sonntag geht es nicht um die Frage: Wie viel Vorzugsstimmen bringen wir jetzt zusammen? Am kommenden Sonntag geht es um die Frage: Wird Österreich mit Sebastian Kurz, den Kurs, den er eingeschlagen hat, fortsetzen können? Und das wird in Wirklichkeit am Sonntag schon entschieden“, so Sagartz.

„Wir rennen schon jetzt für Sebastian Kurz“

Ins gleiche Horn stieß dann ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer, der Bundeskanzler Kurz vertrat. „Wir rennen am 26. Mai für die Kandidaten für die Europawahl - ihr für Christian Sagartz. Aber wir rennen in Wahrheit auch jetzt schon für den Sebastian Kurz“, so Nehammer.

Der Wahlkampf geht auch nach der EU-Wahl am Sonntag weiter, sagte auch ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner. „Es wird so sein, dass wir jetzt die nächsten Monate aus dem Wahlkampfmodus gar nicht herauskommen. Bis Jänner 2020 wird die ÖVP-Burgenland aber voll im Wahlkampfmodus sein“, so Steiner.

Unter den Funktionären war das Gesprächsthema Nummer eins die innenpolitische Lage und wie diese die Wahl am Sonntag beeinflussen wird.

