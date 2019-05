Spatenstich für BGKK-Außenstelle in Oberwart

Am Dienstag erfolgte der Spatenstich für die Außenstelle der Burgenländische Gebietskrankenkasse (BGKK) in Oberwart in der Waldmüllergasse. Die Außenstelle wird in Zusammenarbeit mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) errichtet.

Die Standortverlegung sei aufgrund „rechtlicher Rahmenbedingungen“ notwendig, heißt es in einer Aussendung der BGKK. Die bestehende Außenstelle sei zu klein geworden, außerdem seien aufgrund der räumlichen Gegebenheiten bisher keine vertraulichen Gespräche mit den Versicherten möglich, heißt es. In Zukunft werde mehr Platz für Projekte der Gesundheitsförderung und Prävention benötigt.

BGKK

Bei dem Bau der neuen Außenstelle werde vor allem auf die Barrierefreiheit großen Wert gelegt. „Mit dem Bau wird sichergestellt, dass Oberwart als Standort der Gebietskrankenkasse erhalten bleibt und es für die Bevölkerung ein effizientes Service vor Ort in einem zeitgemäßen Umfeld gibt", heißt es von der BGKK. „Hohe Qualität und möglichst kurze Wege – das ist die Grundprämisse, die aus meiner Sicht auf allen Ebenen des burgenländischen Gesundheitswesens gelten muss“, betonte Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ).