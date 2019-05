Wasser-Privatisierungsverbot soll in Verfassung

Der Spitzenkandidat der SPÖ-Burgenland für die EU-Wahl, Christian Dax, fordert ein Privatisierungsverbot für Wasser. Dieses Verbot solle in der Bundesverfassung verankert werden, sagte Dax am Dienstag.

Unterstützt wird Dax vom Obmann des Wasserleitungsverbandes Nord, Gerhard Zapfl. Es gebe auf europäischer Ebene immer wieder Anläufe für eine Privatisierung des Wassers. Auch Heinz-Christian Strache habe sich im Skandal-Video von Ibiza dafür ausgesprochen, kritisierte Dax bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

„Das Wasser ist keine Ware. Wasser ist ein Lebensmittel und muss frei zugänglich bleiben. Wasser gehört uns allen und niemand sollte mit dem Trinkwasser Profit machen“, so Dax. Wasser gehöre zur „Daseinsvorsorge“. In diesem Bereich dürfe nichts privatisiert werden. „Hier muss man sich auf den Staat als starken Partner verlassen können“, so Dax.