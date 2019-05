Landtag: Sondersitzung am Mittwoch

Der burgenländische Landtag kommt am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen. Beantragt wurde diese Sitzung von der ÖVP. Auf der Tagesordnung steht eine Dringliche Anfrage der Volkspartei an Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ).

Die Sondersitzung des burgenländischen Landtags beginnt am Mittwoch um 9.00 Uhr. Es gibt mit der Dringlichen Anfrage an Tschürtz nur einen Tagesordnungspunkt. Inhaltlich dürfte es um die „Ibizia Affäre“ und die Rolle von Tschürtz gehen. Der Landeshauptmann-Stellvertreter wies in den vergangenen Tagen mehrfach zurück, von den Vorgängen auf Ibiza etwas mitbekommen zu haben - mehr dazu in Landtagswahl am 26. Jänner 2020.

Neuerlicher Misstrauensantrag?

Die ÖVP dürfte die Sondersitzung auch nutzen, um einen neuerlichen Anlauf für einen Misstrauensantrag gegen Tschürtz zu starten, nachdem der erste Versuch am Montag scheiterte, weil der Antrag nicht die ausreichende Menge an Abgeordneten-Unterschriften enthielt - mehr dazu in Misstrauensantrag gegen Tschürtz abgelehnt.

Weiteres hat die ÖVP einen Antrag auf vorzeitige Auflösung der laufenden Legislaturperiode gestellt - dieser Antrag wird im Anschluss an die Sondersitzung im Rechtsausschuss behandelt.