Sagartz hofft auf Sensation bei EU-Wahl

Unter dem Motto „7 Tage für die Nummer 7“ will die ÖVP diese Woche für ihren EU-Wahl-Spitzenkandidaten Christian Sagartz mobilisieren. Sagartz kandidiert auf Listenplatz sieben und hofft auf eine Wahlsensation im Burgenland.

Die Sensation, ins EU-Parlament einzuziehen, erhofft sich Sagartz durch Vorzugsstimmen. „Jetzt unter den Voraussetzungen, dass nur die absoluten Vorzugsstimmen zählen bei der Volkspartei, könnten wir eine Sensation schaffen. Ich trete an, damit die Türen in Europa für uns alle offen bleiben. Die Menschen in den Regionen Europas, so auch im Burgenland, müssen spüren, dass ihre Anliegen gehört werden. Dafür möchte ich mich einsetzen“, erklärte Sagartz bei einer Pressekonferenz.

„Menschen suchen Stabilität“

Auf die Frage, ob sich die „Ibiza-Affäre“ rund um die FPÖ und Heinz Christian Strache bei der EU-Wahl auf die ÖVP auswirken könnte, antwortet Sagartz: „Wenn wir in der Volkspartei alle zusammenhalten, wenn wir die letzten Tage noch nutzen, um zu überzeugen, dann werden wir ein gutes Ergebnis einfahren, denn die Menschen suchen nach Stabilität und diese kann derzeit nur Sebastian Kurz und seine ÖVP geben.“

Die kommenden sieben Tage bis zur EU-Wahl am Sonntag will die ÖVP noch für Sagartz mobilisieren. Am Dienstag wird Bundeskanzler Kurz in Sankt Margarethen (Bez. Eisenstadt-Umgebung) erwartet.