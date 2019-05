Gastfamilien für Schüler gesucht

Andere Länder erleben, eine Sprache lernen und den Horizont erweitern - wer als Schüler für einige Zeit ins Ausland geht, lernt fürs Leben. Derzeit sucht die Schüleraustauschorganisation STS High School wieder Gastfamilien im Burgenland.

Die Organisation STS Highschool gehört zu einem weltweiten Netzwerk, das in 30 Ländern auf der ganzen Welt Schüler und Gastfamilien miteinander vernetzt. Hauptsitz ist in Schweden, in Österreich ist ein Büro mit drei Mitarbeiterinnen in Wien Ansprechpartner. Am Austauschprogramm können Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 18 Jahren teilnehmen.

ORF

Familie für Sophia gesucht

Auch im Burgenland sind immer wieder Schüler aus anderen Ländern zu Gast. Derzeit sind ein junger Amerikaner und eine Schülerin aus Italien bei Gastfamilien im Burgenland untergebracht. Auf der anderen Seite lebt gerade ein Mädchen aus dem Burgenland für ein paar Monate in Schweden.

Derzeit sucht STS eine Gastfamilie für eine Schülerin aus Italien. „Sophia kommt für drei Monate ab September. Sie spielt Klavier, ist recht sportlich, spielt Tennis und mag Yoga“, erklärt Julia Pitzer.

„Wir schauen immer, dass das gut zusammenpasst, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass man sich dann am besten versteht. Wenn die Kinder der Gastfamilie zum Beispiel in der Schule Französisch lernen oder Spanisch, schaut man halt eher, dass der Bursch aus Frankreich oder das Mädel aus Mexiko dort hinkommt, weil dann einfach das gegenseitige Profitieren bei der Sprache besser gegeben ist“, sagt Julia Pitzer von STS High School.

Gastfamilien bieten Unterkunft und Verpflegung

Die Schüleraustauschorganisation kümmert sich um Vermittlung, Organisation, Schulbesuch und die weitere monatliche Betreuung im jeweiligen Austauschland. Die Kosten für einen Aufenthalt müssen die Schüler tragen. Die Höhe der Kosten ist vom Zielland und der Länge des Aufenthaltes abhängig. Die Gastfamilie - egal ob hier im Burgenland oder im Ausland - übernimmt nur die Kosten für die Verpflegung und die Unterkunft. Interesssierte Familien können sich direkt an die Austauschorganisation STS wenden.

Link: