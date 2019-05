Landtagswahlen am 26. Jänner 2020

Ein politisches Erdbeben hat am vergangenen Wochenende Österreich erschüttert und es hat auch Folgen für das Burgenland. Bei einem Koalitionsausschuss wurde am Montag beschlossen, dass auch im Burgenland vorzeitig gewählt wird - und zwar am 26. Jänner 2020.

Das gaben Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) bei einer Pressekonferenz direkt im Anschluss an den Koalitionsausschuss, der erstmals einberufen worden ist, bekannt.

„Lehnen die Vorfälle rund um ‚Ibiza-Video‘ ab“

Man sei zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen, betonte Doskozil. „Zu einem Ergebnis, das im Wesentlichen davon getragen ist, dass wir die Vorfälle rund um das ‚Ibiza-Video‘ ablehnen“, so Doskozil.

„Wir wollen kein Land, wo Machthaber ihre Macht dazu verwenden und benützen, sich selbst oder einer politischen Partei einen Vorteil zu verschaffen. Wir wollen kein Land, wo Großindustrielle politische Entscheidungsträger durch Spenden beeinflussen. Wir wollen aber auch kein Land, wo ein verurteilter Rechtsradikaler möglicherweise die Möglichkeit hat, einen politischen Machthaber zu beeinflussen und zu erpressen“, führte Doskozil aus.

ORF/Walter Schneeberger

Landtag wird Mitte bis Ende Oktober aufgelöst

Die Koalition werde zum jetzigen Zeitpunkt fortgeführt. Der vorgezogene Wahltermin am 26.1.2020 bedeute, dass Mitte bzw. Ende Oktober der burgenländische Landtag aufgelöst werden muss, erklärte Doskozil. „Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass wir in einer Koalition mit der ÖVP, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, ständig mit gegenseitigen Gehässigkeiten und Misstrauen konfrontiert waren“, begründete Doskozil die Vorgehensweise. Das sei einer Regierung nicht würdig.

„Werden uns nicht in diese Spirale drängen lassen“

Man habe in den vergangenen Jahren mit der FPÖ Burgenland gut zusammengearbeitet, betonte der Landeshauptmann erneut. „Die Geschehnisse auf Bundesebene führen die Republik in eine unsichere Zeit. Das sind instabile Verhältnisse, in solchen Zeiten benötigt man einen kühlen Kopf, daher werden wir uns im Burgenland nicht in diese Spirale hineindrängen lassen. Wir wollen noch die Themen abarbeiten, die wir uns vorgenommen haben“, so Doskozil. „Wir werden im Jänner einen kurzen Wahlkampf machen und danach werden wir wieder eine stabile Regierung im Burgenland haben“, ergänzte er.

ORF/Walter Schneeberger

Tschürtz: „Werden Regierungsprogramm abarbeiten“

Wir gehen im Burgenland einen Weg, der sehr erfolgreich ist. Deshalb werden wir diesen Weg fortsetzen, bis das Regierungsprogramm abgearbeitet ist. Ich gehe davon aus, dass das bis November, Dezember erledigt ist. Wir werden die Periode dann mit Respekt, gegenseitiger Wertschätzung und vor allem ohne Streit beenden", sagte Tschürtz.

Die Causa Ibiza sei natürlich „alles andere als erfreulich“. Die Situation rund um Strache sei „unentschuldbar, verantwortungslos und peinlich“. „Das Wichtigste ist aber, dass wir uns von unserem Weg im Burgenland nicht abhalten lassen“, ergänzte Tschürtz. Er betonte erneut, dass er von dem Gespräch auf Ibiza nichts mitbekommen habe. Unterstellungen, er habe etwas davon gewusst, empfinde er als „menschlichen Tiefpunkt“, sagte er in Richtung Grüne und ÖVP.

