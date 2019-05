„Dialogwoche Alkohol“ will sensibilisieren

Mehr als eine Million Menschen in Österreich trinken in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß Alkohol. Die am Montag gestartete „Dialogwoche Alkohol“ will Betroffenen Hilfe anbieten und die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren.

Organisiert wird die „Dialogwoche Alkohol“ von der ARGE Suchtvorbeugung, dem Zusammenschluss aller Fachstellen für Suchtprävention der Bundesländer. Bei mehr als 200 Veranstaltungen in ganz Österreich soll offen mit dem Thema Alkoholkonsum umgegangen werden. Pro Kopf trinken die Österreicherinnen und Österreicher im Schnitt pro Jahr 11,6 Liter Alkohol. Damit findet sich Österreich unter den 15 meistkonsumierenden Ländern Europas wieder. Angeführt wird diese Liste von Moldawien mit 15,2 Litern.

Verschiedene Arten des Alkoholkonsums

Die Dialogwoche will Menschen anregen über ihren jeweiligen Alkoholkonsum nachzudenken. Experten unterscheiden zwischen einem „risikoarmen“, einem „problematischen“ und einem „abhängigen“ Alkoholkonsum. Als „risikoarm“ gilt per Definition ein durchschnittlicher täglicher Konsum von 16 Gramm Alkohol bei Frauen - das entspricht etwa 0,4 Liter Bier und 24 Gramm Alkohol oder 0,6 Liter Bier bei Männern.

Als „problematisch“ gelten hingegen 1,5 Liter Bier pro Tag bei Männern und ein Liter bei Frauen. Allerdings könne man den „problematischen“ Konsum noch nicht mit einer Abhängigkeit gleichsetzen - der Übergang von einem zum anderen sei aber fließend, heißt es vom Psychosozialen Dienst.

50- bis 60-Jährige besonders gefährdet

Die gefährdetste Altersgruppe sind laut Untersuchungen die 50- bis 60-Jährigen. Aber auch 16 Prozent der elf bis 17-Jährigen gaben bei einer Befragung an, mindestens einmal pro Woche Alkohol zu trinken. Fest steht, dass sich steigender Alkoholkonsum negativ auf die Gesundheit auswirkt - mehr als 60 Krankheiten sind nachweislich mit regelmäßig erhöhtem Konsum von Alkohol verknüpft. Im Rahmen der Dialogwoche organisiert der Psychosoziale Dienst neben vielen anderen auch zwei Schwerpunktveranstaltungen und zwar am Donnerstag in Eisenstadt und Oberwart.

