Die Auswirkungen des Ibiza-Videos auf das Bgld.

Am vergangenen Wochenende ist politisch in Österreich kein Stein auf dem anderen geblieben. Viele Fragen sind jetzt noch offen - zum Beispiel, wie es mit Rot-Blau im Burgenland weitergehen wird. Diese Frage soll nach einem Koalitionsausschuss am Montag geklärt werden.

Das folgenschwere Ibiza-Video, das FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und FPÖ-Klubchef Johann Gudenus den Job kostete, schlägt auch im Burgenland hohe Wellen. Denn Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) war im Jahr 2017 gemeinsam mit Strache auf Ibiza. Er betonte allerdings im ORF Burgenland-Interview von dem Treffen mit der angeblich russisch-lettischen Oligarchin nichts gewusst zu haben - mehr dazu in Tschürtz: „Habe in Ibiza nichts mitbekommen“.

Neuer Wahltermin wird am Montag bekanntgegeben

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) spricht von einer „mehr als belasteten Koalition“ im Burgenland - mehr dazu in Doskozil: „Situation belastet die Koalition“ und kündigte am Sonntag vorgezogene Landtagswahlen an - mehr dazu in Vorgezogene Landtagswahlen im Bgld. Der Termin soll gemeinsam mit dem Koalitionspartner FPÖ um einige Monate vorverlegt werden. Das soll am Montag in einem rot-blauen Koalitionsausschuss besprochen werden.

ÖVP will Wahlen schon im September

Auch die ÖVP-Burgenland ist für einen vorgezogenen Wahltermin. Und zwar schon heuer, möglichst zeitgleich mit der Nationalratswahl im September. Ihr Spitzenkandidat steht bereits fest: Parteichef Thomas Steiner stellt sich erstmals der Wahl - mehr dazu in ÖVP fordert Neuwahlen im Burgenland.