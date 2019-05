Wiesen: Erdbeerernte läuft auf Hochtouren

Die Gemeinde Wiesen ist vor allem für ihre Erdbeeren bekannt. Die Ernte hat vor kurzem begonnen und steuert dem Höhepunkt zu. Die Unwetter vorige Woche setzten einigen Kulturen zwar zu, Menge und Qualität passen aber dennoch, heißt es.

In Wiesen (Bez. Mattersburg) wurde vor zwei Wochen mit der Erdbeerernte begonnen. Die schweren Unwetter in der vorigen Woche, setzten einigen zu - mehr dazu in Unwetter ziehen Spur der Zerstörung. Doch es gibt trotzdem genug Erdbeeren in sehr guter Qualität. Das wissen die Konsumenten zu schätzen. „Ich bin schon 19 Jahre lang dabei und ich habe immer mehr bemerkt, dass die Kunden direkt zum Bauern gehen wollen und wissen wollen, wer die Projekte produziert, “, sagt Obstbäuerin Alexandra Ramhofer.

Neun Euro pro Kilo

Auf dem Festivalgelände, der sich am vergangenen Wochenende als bunter Marktplatz präsentierte, wurde bei der Veranstaltung „Alles Erdbeere“ das Thema Regionalität groß geschrieben. Neben Erdbeeren, Erdbeersäften oder Erdbeertorten gab es auch andere Bioprodukte aus der Region. Die Erdbeersaison in Wiesen dauert noch rund sechs Wochen. Ein Kilogramm Erdbeeren kostet ab Hof rund neun Euro.