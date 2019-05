Wie das Burgenland von der EU profitiert

In einer Woche finden in Österreich die Wahlen für das EU-Parlament statt. Nach dieser Wahl wird auch das Ringen um Förderungen für die Periode nach 2020 wieder an Fahrt aufnehmen. Das Burgenland profitierte wie kein anderes österreichisches Land von EU-Förderungen.

Das Burgenland und die EU - das ist eine Erfolgsgeschichte, die schon seit fast 25 Jahren andauert. Nach dem Beitritt Österreichs zur Union wurde das Burgenland zwei Mal Ziel-1-Gebiet. Das größte Projekt der ersten Förderperiode ist die Ansiedlung des Lenzing-Faserwerks in Heiligenkreuz (Bez. Jennersdorf). Mehr als 153.000 von der EU geförderte Projekte wurden seither umgesetzt.

Von der Grenzregion zur Region mitten in Europa

Die Höhe der Gesamtförderungen seit 1995 beträgt 2,8 Milliarden Euro, die Hälfte davon kam von der EU, der Rest von Bund und Land. Diese Förderungen lösten Gesamtinvestitionen von rund 5,8 Milliarden Euro aus.

„Man sieht es auch, es gibt Arbeitsplätze, Wirtschaft siedelt sich an, die Menschen profitieren. Ich glaube, wir haben vieles richtig gemacht, wir haben die EU-Förderprogramme auch richtig in das Land transferiert. Das Burgenland hat sich hervorragend entwickelt - von der damaligen Rolle als Grenzregion, zu einer Region mitten in Europa“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Der Aufschwung des Burgenlandes ist auch an der Entwicklung des burgenländischen Bruttoinlandsproduktes ablesbar: 2004, im Jahr der Osterweiterung, betrug das burgenländische Bruttoinlandproduktes (BIP) pro Kopf 87 Prozent des EU-Durchschnitts, 2017 schließlich 90 Prozent und zuletzt wurde die für Förderungen entscheidende 90 Prozent Marke überschritten.

Burgenland soll Übergangsregion bleiben

Die heimische Politik setzt sich in Brüssel dennoch dafür ein, dass das Burgenland auch nach 2020 Übergangsregion bleibt. „Wir sind immer noch in einer sehr prekären Region, wenn man bedenkt, was in Ungarn das Wirtschaftswachstum, was die Durchschnittslöhne betreffen, ist das nicht harmonisiert. Daher haben wir eine durchaus interessante Region, die noch Herausforderungen zu bewältigen hat“, so Doskozil. Und dafür brauche es Förderungen von der EU, so der Landeshauptmann.

